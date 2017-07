Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Utentes e sindicatos lançam abaixo-assinado a pedir condições para o Metro de Lisboa

Documento será entregue ao Conselho de Administração e ao ministro do Ambiente.

Por Lusa | 18:27

A Comissão de Utentes de Transportes de Lisboa anunciou esta quarta-feira o lançamento, em conjunto com sindicatos, de um abaixo-assinado que reivindica melhores condições de funcionamento para o Metropolitano de Lisboa e que estará disponível a partir desta semana.



Em declarações à Lusa, Cecília Sales, da Comissão, realçou que o abaixo-assinado é conjunto entre os utentes, a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) e a União de Sindicatos de Lisboa, e estará disponível para assinatura a partir dos próximos dias.



No abaixo-assinado denunciam a falta de condições e a degradação deste transporte, e exigiram mais investimento para a requalificação de estações e carruagens.



"Contamos no final de setembro fazer um ponto da situação sobre as assinaturas que vamos recolher", disse.



No texto do abaixo-assinado, os utentes consideram necessária a contratação de mais trabalhadores e pedem medidas contra a degradação dos transportes, em particular no Metro de Lisboa, criticando a redução de oferta nas Linhas Amarela, Azul e Verde no período de verão.



No documento é considerada urgente a reparação e a manutenção das linhas e do material circulante, assim como obras necessárias em estações, como por exemplo o arranjo de escadas rolantes avariadas.



O abaixo-assinado será entregue ao Conselho de Administração e ao ministro do Ambiente, com conhecimento aos grupos parlamentares, à Câmara de Lisboa e Assembleia Municipal de Lisboa.