Utentes fazem 49 mil queixas em oito meses

Recebidas mais 3438 reclamações face ao ano passado.

Por Sónia Trigueirão | 08:47

Os utentes queixaram-se mais este ano do que em 2016. Segundo dados da Entidade Reguladora da Saúde (ERS), foram submetidas nos primeiros oito meses do ano 49 697 queixas, mais 3438 do que no ano passado, que durante o mesmo período teve 46 259.



Os mesmos dados revelam ainda que o maior número de reclamações foi submetido durante o segundo quadrimestre deste ano (25 293), sendo que há uma diferença de mais 2794 quando comparado com o ano anterior, que em igual período recebeu, para apreciação do regulador da Saúde, 22 499 queixas.



O acesso a cuidados de saúde, os procedimentos administrativos, os tempos de espera, a focalização no doente e os cuidados de saúde e segurança do utente estiveram entre os principais temas das reclamações recebidas pela Entidade Reguladora da Saúde durante os primeiros oito meses deste ano.



PORMENORES

Processos em curso

Das 49 697 reclamações recebidas este ano pela Entidade Reguladora da Saúde (ERS), 76,3 por cento foram apensadas a processos já em curso e 18,2 por cento foram transferidas para entidades externas, segundo dados do regulador.



Mais de 69 mil queixas

No ano de 2016 entraram no total 69 511 processos de reclamação na ERS. Os tempos de espera e os procedimentos administrativos dominaram a maior parte dos temas das reclamações apresentadas pelos utentes no ano passado.