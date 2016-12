Vacina contra o Ébola com "até 100%" de eficácia

Se tudo correr bem, a vacina poderá estar disponível em 2018, no âmbito de um processo de aprovação acelerado, avançou a responsável. "Depois de 40 anos, parece que agora temos uma vacina eficaz para a doença do vírus Ébola", afirmou Thomas Geisbert, um investigador do Galveston National Laboratory, no Texas.O Ébola causou a morte de mais de 11 mil pessoas na África Ocidental.