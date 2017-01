Vaga de frio fica até quarta-feira

Em Lisboa, o município levantou este sábado o plano de contingência para a vaga de frio, embora as temperaturas mínimas permaneçam baixas. O vereador da Proteção Civil, Carlos Castro, justificou a medida com a "previsão da subida" da temperatura.



As temperaturas irão aumentar a partir de quinta-feira, para quando está prevista a ocorrência de aguaceiros que irão prolongar-se até ao fim de semana.Em Lisboa, o município levantou este sábado o plano de contingência para a vaga de frio, embora as temperaturas mínimas permaneçam baixas. O vereador da Proteção Civil, Carlos Castro, justificou a medida com a "previsão da subida" da temperatura.

A vaga de frio vai continuar até quarta-feira, com algumas regiões do Norte e Interior do País a registarem temperaturas negativas. Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), é o caso de Bragança (-3 graus), Guarda (-2), Braga (-2) e Viseu (-1).Ao, Paula Leitão, meteorologista do IPMA, refere que o estado do tempo vai continuar "sem grandes alterações" em relação às temperaturas que se têm feito sentir no País nos últimos dias."Há condições para a formação de geada e gelo na região do Interior e do Litoral", explica a meteorologista.