Vagas do Superior conhecidas esta noite

Site do Correio da Manhã revela quantos lugares estão disponíveis em cada curso às 00h01.

Por Edgar Nascimento | 18:52

Começa amanhã, quarta-feira, o período de apresentação das candidaturas ao ensino superior público. Os candidatos vão poder concorrer a seis pares/instituições, no ensino universitário ou politécnico.

A partir das 00h01, o site do Correio da Manhã revela quantas vagas estão disponíveis em cada curso e quais as médias de entrada do último colocado na 1ª fase do concurso nacional de acesso de 2016. Informações úteis que poderão ajudar os futuros estudantes universitários a escolher o melhor curso.

Com a edição de amanhã do Correio da Manhã, será publicado um suplemento especial de 16 páginas, grátis, com informação concisa e prática sobre notas de acesso, vagas por curso e por instituições e empregabilidade dos cursos, para além da listagem de todos os cursos disponíveis para concorrer.