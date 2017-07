Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vagas para Informática crescem 20 por cento

Governo permitiu mais lugares para as Tecnologias de Informação no interior do País.

Por Bernardo Esteves | 01:30

O aumento do número de vagas no ensino superior em cursos das áreas digitais é uma das principais novidades da primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior público. O CM publica hoje um suplemento com as 50 838 vagas disponíveis nos 1062 cursos e todas as informações sobre o concurso.



As vagas para cursos da área da Informática registaram um crescimento de 20 por cento, passando de 864 para 1028. Para este aumento contribuiu a decisão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de reduzir as limitações ao aumento de vagas no caso específico das áreas digitais, mas apenas para instituições de ensino superior localizadas em regiões do País com menor procura e menor pressão demográfica.



"Houve uma resposta clara das instituições de ensino superior aos estímulos do Governo com um reforço das vagas nas competências digitais", afirmou ontem, na Assembleia da República, o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor.



Já o presidente do Conselho de Reitores, António Cunha, sublinha que este crescimento nas áreas digitais é residual.



"No contexto das Tecnologias de Informação e Comunicação deveria ter havido uma maior abertura do Governo, mas por motivos de coesão nacional entendeu-se limitar este aumento apenas às instituições situadas no Interior", afirmou ao Correio da Manhã o também reitor da Universidade do Minho, frisando que a instituição a que preside teve apenas um aumento de cerca de 40 vagas em cursos das áreas digitais, mas para o conseguir foi obrigada a abdicar de lugares noutros ciclos de estudo.



Mais lugares para Física Médica

O Governo levantou barreiras à abertura de vagas para especialistas em Física Médica e Proteção Radiológica. Isto porque a Direção-Geral da Saúde identificou a necessidade de peritos para fazer face ao aumento previsível de casos de cancro.



Criminologia com muita procura

O curso mais procurado do País no ano letivo passado foi o de Criminologia e Justiça Criminal da Universidade do Minho. No ano de abertura, o curso teve 254 candidatos para 20 vagas e apenas 7,9% dos candidatos entraram, anunciou a universidade.



Área das Engenharias com mais lugares

Os cursos da área de Engenharias e Técnicas Afins continuam a liderar o número de vagas abertas (9063), seguidos das Ciências Empresariais, com 7598 lugares.



Abusos nas bolsas serão investigados

O ministro Manuel Heitor solicitou à IGEC uma inspeção a todas as unidades de investigação e universidades sobre a forma de atribuição de bolsas e eventuais abusos.



No concurso nacional de acesso pode-se concorrer a um máximo de seis pares instituição/ /curso, indicados por ordem de preferência. A ordenação é feita por ordem decrescente da nota de candidatura.

Candidaturas online As candidaturas ao ensino superior arrancam já hoje, dia 19 de julho, exclusivamente através da internet, no site da Direção-Geral do Ensino Superior (www.dges.gov.pt).



Resultados em setembro

Os resultados da primeira fase do concurso nacional de acesso são revelados no dia 11 de setembro, também através do site da DGES.



Inspeção vai averiguar afastamento de bolseiros

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, garantiu ontem no Parlamento que pediu à Inspeção-Geral de Educação e Ciência (IGEC) uma "verificação detalhada" dos procedimentos que levaram ao cancelamento das bolsas de dois bolseiros da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), prometendo tirar "ilações políticas" das conclusões do relatório.



O ministro reafirmou contudo "total confiança" no presidente da instituição, Paulo Ferrão, que ele próprio nomeou em 2016.

Em causa estão dois bolseiros que prestavam assessoria técnica à direção e que foram afastados com base numa violação do dever de exclusividade. Os bolseiros em causa colaboram com centros de investigação, sem remuneração, o que a FCT alega ser irregular.



Já os bolseiros garantem que nunca foi esse o entendimento da FCT. O Sindicato Nacional do Ensino Superior associou o afastamento ao facto de os dois elementos terem sido ouvidos no Parlamento como representantes de bolseiros e terem tecido críticas à gestão da FCT. Paulo Ferrão já desmentiu qualquer perseguição aos dois bolseiros.