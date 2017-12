Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seguranças dos aeroportos fazem greve no Natal

ANA recomenda que passageiros com voos na quadra natalícia cheguem mais cedo.

22.12.17

As empresas que prestam serviços de segurança nos aeroportos nacionais vão realizar uma greve nos dias 24 e 25 de dezembro, anunciou esta sexta-feira a ANA - Aeroportos de Portugal.



Para fazer face a tal cenário, a empresa recomenda que os passageiros com voos nesses dias cheguem com mais antecedência aos aeroportos, uma vez que os procedimentos de controlo deverão sofrer atrasos.