Vários centros de saúde sem sistema informático e telefones fixos

O motivo desta avaria ainda não é conhecido, estando neste momento a mesma a ser reparada.

Vários centros de saúde no Seixal, Vila Franca de Xira e Cascais estão esta segunda-feira sem sistema informático e sem acesso aos telefones fixos devido a um avaria de causa desconhecida que está a ser reparada.Segundo fonte da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), a quebra nestas ligações registou-se ao início da manhã e atingiu vários Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) do Seixal e de Vila Franca de Xira e numa parte de Cascais.Os profissionais que trabalham nestas instituições mantêm o acesso à rede móvel de telefones.