Vaticano quer evitar padres gays e pedófilos

Seminaristas vão ter de passar por testes psicológicos e por uma investigação rigorosa ao seu passado.

Por Sónia Trigueirão | 01:30

As novas normas do Vaticano, que exigem mais rigor na seleção de candidatos a seminaristas, incluem avaliações psicológicas, uma investigação ao seu passado e entrevistas à família, amigos e ao padre da paróquia de origem. O Vaticano quer evitar a admissão de futuros padres com "tendências homossexuais", pedófilos ou com doenças mentais como a "esquizofrenia, a paranóia ou o distúrbio bipolar".



Sobre a homossexualidade, as normas não podiam ser mais claras, indicando mesmo que "a Igreja não pode admitir aqueles que praticam a homossexualidade, apresentam tendências homossexuais profundamente radicais ou apoiam a cultura gay". E aos responsáveis pelos seminaristas é recomendado que, caso sejam detetadas "tendências" homossexuais, dissuadam o candidato de prosseguir para a ordenação.



A avaliação deverá ser feita com ajuda de psicólogos, carecendo, no entanto, da autorização do próprio candidato que deverá assinar um "consentimento prévio, informado e dado por escrito".



Além de uma boa saúde mental e social, o Vaticano quer seminaristas com boas condições físicas. Os candidatos devem apresentar "resultados de exames médicos gerais", como garantia de uma "sadia e robusta constituição, e também documentos referentes a prévias doenças, cirurgias ou específicas terapias". Também é recomendada uma avaliação prudente e personalizada daqueles "que são afetados por celíaca ou dos que sofrem de alcoolismo".



As novas normas do Vaticano, que abrangem uma reforma do ensino nos seminários, estão num decreto da Congregação para o Clero ‘O dom da vocação presbiteral’, de 8 de dezembro de 2016, que será discutido pelos bispos portugueses, de 13 a 16 de novembro, numa assembleia plenária da Conferência Episcopal, em Fátima.



Padre Ambrósio Ferro é o novo santo português

Portugal tem desde ontem um novo santo. O padre Ambrósio Francisco Ferro, natural dos Açores, que morreu no Brasil em 1645, foi canonizado pelo Papa Francisco.



O novo santo era vigário de Rio Grande e terá sido torturado e assassinado no chamado "massacre de Uruaçu", no qual outras vítimas também foram torturadas, nomeadamente cortando-lhes a língua para que não proferissem orações.



Mais exercício físico, psicologia, artes e ecologia

Na reforma do ensino dos seminários, o Vaticano quer que se aposte mais na prática do exercício físico, e no conhecimento das artes, da psicologia e ecologia. Segundo o documento da Congregação para o Clero, "o número de professores deve ser proporcional e suficiente às exigências didáticas e ao número de seminaristas".



O documento também refere que "é preferível que a maioria do corpo docente seja constituída por sacerdotes".



SAIBA MAIS

551

De acordo com os dados mais recentes divulgados pela Igreja Católica, a 31 de dezembro de 2015 havia em Portugal 551 seminaristas, menos 14 face ao ano anterior.



Pré-seminários

Os pré-seminários destinam-se aos jovens "com inquietações vocacionais poderem aprofundar a sua descoberta da vontade de Deus". Entre as atividades contam-se campos vocacionais, para rapazes do 7º ao 11º ano de escolaridade, e retiros para os rapazes do 12º.



Mais de 4400 paróquias

Portugal tinha, no final de 2015, mais de 4400 paróquias, 2500 sacerdotes diocesanos, 900 sacerdotes religiosos e mais de 350 diáconos permanentes (que colaboram pastoralmente).