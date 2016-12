Vê filho pela primeira vez

O que achou desta notícia?







"Tenho saudades do carinho e da amizade." É disto que Aline, de nove anos, sentia mais falta da mãe. Não a via, nem à irmã mais nova, há mais de um ano. O pai, Alírio da Cunha, teve oportunidade de encontrar a mulher, Vilma, há cerca de 10 meses. Pai e filha vivem em São Tomé e Príncipe, enquanto a mulher e Rafaela, de três anos, se encontram em Lisboa. Mas a família Cunha tem um novo membro na família. Luís Miguel tem apenas um mês e meio e ainda não conhecia o pai nem a irmã mais velha.No domingo, o Correio da Manhã proporcionou o reencontro desta família para que este fosse um Natal feliz. Patrícia, sobrinha de Alírio, não conteve a emoção quando abriu a porta de casa. Os gritos ouviram-se por todo o prédio em Sacavém. Já Vilma não conteve as lágrimas e, depois de abraçar o marido, disse: "Vem ver o teu filho".presenteou ainda a família Cunha com um cabaz de Natal, garantindo assim que o bacalhau e outros bens não vão faltar na Consoada. Mas a família dos Cunha mantém as tradições da sua terra e o calulu (prato de peixe típico de São Tomé) também vai fazer parte das festividades.