Vegetais, frutas e cereais são fontes de fibra

O cálcio e a vitamina D, que fortalecem as articulações e os ossos, bem como proteínas, potássio e vitamina B12, encontram-se no leite e nos seus derivados. "Esta vitamina contribui para uma boa saúde do sistema nervoso e para reduzir a irritabilidade", dizem as especialistas.As carnes podem ser brancas e são fonte de proteínas e ferro e, a partir dos 50 anos, deve evitar-se o pão branco.É importante manter fibra ao pequeno-almoço e "pode ter alguma adição de açúcar, se a pessoa tiver alguma atividade física, ou acrescentar a canela", exemplifica Ana Filipa Baião.