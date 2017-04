Veja em direto a vida dos falcões Zuzu e Margarida na Amadora

Acompanhe a emissão em direto









O casal de falcões-peneireiros, Zuzu e Margarida, está de regresso à janela de um prédio na Amadora onde desde 2012 faz criação. E tal como em anos anteriores, o ninho foi feito em março.Zuzu e Margarida recorrem a uma floreira sobre a janela para chocarem os ovos, que deverão eclodir no início de maio. No ano passado, as crias nasceram a 2 de maio, num processo acompanhado por cerca de 20 mil pessoas através de uma emissão em direto pela internet.Pedro Cotter, proprietário do apartamento onde os falcões decidiram procriar, irá também este ano instalar um equipamento de vídeo para transmitir as aventuras do casal aos milhares de fãs que têm na internet.