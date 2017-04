Veja onde vai ficar o Papa em Fátima





No mesmo corredor, fica a capela de Nossa Senhora do Carmo, onde o Papa poderá fazer as suas orações ou até celebrar com os bispos portugueses.



A irmã Maria do Carmo não disfarça o orgulho que sente por receber o Papa Francisco: "É uma pessoa muito especial e o motivo - os 100 anos das aparições - também o é". A Casa de Retiros é habitualmente usada por grupos organizados, para retiros ou outros encontros.No mesmo corredor, fica a capela de Nossa Senhora do Carmo, onde o Papa poderá fazer as suas orações ou até celebrar com os bispos portugueses.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Na curta visita a Fátima, a 12 e 13 de maio, o Papa Francisco vai pernoitar na Casa de Retiros de Nossa Senhora do Carmo, na mesma suíte que em 2000 acolheu João Paulo II e em 2010 Bento XVI. Os aposentos papais, no segundo andar do edifício, com piso em alcatifa, são constituídos por um quarto onde cabe pouco mais do que a cama, sala de estar, escritório e casa de banho, ligados por um corredor.Assim que a porta se abre, o olhar pousa na imagem de Nossa Senhora de Fátima, ao lado de uma Bíblia, aberta ao acaso. De imediato se percebe que os aposentos são simples, desprovidos de luxos, pouco espaçosos até para o visitante que os vai ocupar por uma noite. Nenhuma das divisões tem vista para o santuário, mas sim para um espaço interior. Na noite de 12 de maio, quando Francisco se recolher, não poderá ver a multidão que irá passar a noite em oração e vigília.Até agora não chegaram pedidos, nem exigências relativas às condições de acolhimento ou alimentação. "O Papa, como ele é, diz que quer tudo dentro do simples", disse ao CM a diretora da Casa de Retiros, irmã Maria do Carmo, da Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima. As refeições deverão ser no refeitório, com o lugar de Francisco a ser indicado pelo serviço de protocolo, e a ementa ainda não está definida.A diretora acredita que não serão necessários cuidados especiais: "Será o que servimos habitualmente, com mais algumas coisinhas".