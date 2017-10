Vem aí uma semana de chuva

Precipitação é acompanhada por queda da temperatura na ordem dos seis graus.

16:41

A partir de segunda-feira as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera indicam a presença de chuva em todo o território do Continente.

Quarta-feira deverá ser o dia em que serão registadas maiores quantidades de precipitação. No próximo fim de semana são esperados, em Lisboa, 32 graus no sábado e 30 no domingo. Segunda-feira surgem então os aguaceiros e uma descida da temperatura de seis graus.

O Algarve será a região onde deverá chover menos com a indicação, apenas, de aguaceiros para quarta-feira. A chuva estará associada uma descida da temperatura.

Em Bragança a temperatura mínima prevista para quarta-feira é de seis graus e a máxima não deverá ser superior a 18 graus.

A previsão de uma semana de chuva surge depois do país enfrentar a pior seca desde 2005. Nos últimos doze meses choveu 70% do habitual.

Setembro foi mesmo o mais seco dos últimos 87 anos.