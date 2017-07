Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ordem dos Enfermeiros quer fixar salário mínimo para a classe

Número crescente de propostas com baixos salários leva Ordem a defender medidas que apontem mínimos remuneratórios.

Por João Saramago | 01:30

O número crescente de propostas de trabalho com baixos salários na saúde, que a Ordem dos Enfermeiros (OE) classifica de "indignas", vai levar a bastonária Ana Rita Cavaco a apresentar uma proposta na próxima assembleia geral da OE, para que seja determinado um valor mínimo remuneratório.



"É uma questão polémica que terá de ser votada pelos enfermeiros. As questões salariais são matéria dos sindicatos e é assim que deve ser. O que pretendemos é criar um princípio de lealdade em que fique definido que abaixo de determinado valor não é digno nem leal trabalhar", explica Ana Rita Cavaco, que adianta ainda não estar determinado qualquer valor.



A dirigente defende que "detetadas situações em que esse princípio não seja cumprido, deverá haver penalizações tanto para a entidade empregadora como para o enfermeiro".



Ana Rita Cavaco refere que com regularidade chegam ao conhecimento da Ordem "propostas de trabalho em que são oferecidos aos enfermeiros dois euros por hora". "O Instituto de Emprego e Formação Profissional, no ano passado, colocou anúncios com baixos salários para enfermeiros. Apesar da nossa advertência, de vez em quando surge um ou outro anúncio com valores salariais abaixo da tabela acordada entre o Governo e os sindicatos". A bastonária refere que "o salário em início de carreira no Serviço Público é de 1201 euros", e que sempre que a OE tem conhecimento de situações de baixos salários, informa os sindicatos.



Também o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, diz haver com frequência propostas de salários iguais aos anunciados por uma clínica de Braga, que ‘oferece’ 800 euros mensais para um médico de clínica geral, com uma folga semanal rotativa. "São situações que criam desmotivação junto dos profissionais, por haver não licenciados que recebem mais". Miguel Guimarães recorda que os salários dos médicos portugueses, ao nível do Serviço Nacional de Saúde, são dos mais baixos na Europa.



SAIBA MAIS

50 927

médicos estavam inscritos na Ordem dos Médicos em janeiro último. A maior parte são mulheres (27 501). Do total, os médicos estrangeiros são 3943, o que perfaz 7,7%. Por distritos, a maior parte está fixada em Lisboa e no Porto.



Enfermeiros duplicam

O número de enfermeiros duplicou em duas décadas. Em 2016, eram 69 486, quando em 1996 somavam 34 509. Os médicos dentistas, por sua vez, quintuplicaram. Eram 1653 em 1996 e, vinte anos mais tarde, 8713.



Saúde para todos

Criado em 1979, o Serviço Nacional de Saúde é uma rede de instituições e serviços prestadores de cuidados globais de saúde a toda a população, financiada através de impostos.