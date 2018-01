Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vendaval destrói estufas hortícolas em Felgueiras

Estragos provocados pelo vento ascendem a 200 mil euros.

Por Aureliana Gomes | 08:36

"Ficámos sem nada. Não sei como vai ser o futuro". O desespero é de Paula Gonçalves que, no sábado de manhã, viu as suas estufas de hortícolas, em Sendim, Felgueiras, completamente destruídas por um forte vendaval. Bastaram dois a três minutos para deitar abaixo 12 túneis repletos de couves e alfaces e levantar do chão todo o sistema de rega. Os prejuízos ascendem a cerca de 200 mil euros - 160 mil euros de estruturas e mais de 30 mil de culturas.



O fenómeno que aconteceu cerca do meio-dia deitou por terra os sonhos e projetos de um casal que há cinco anos decidiu mudar de vida e abrir a empresa ‘Hortifelg’, onde cultivam um hectare de terreno. "Isto foi um fenómeno sem explicação. A destruição é total e não há seguros para este tipo de empresa", diz Serafim Teixeira, que pede agora ajuda para reerguer o negócio. "Já contactamos a Direção Regional de Agricultura do Norte. Temos a vida hipotecada. Não vejo alternativa, nem sei se vou conseguir começar do zero", desabafa o empresário.



Além do casal, trabalham nas estufas mais três pessoas a tempo inteiro, que ficam agora com um futuro incerto.



Alertada por estrondo

A proprietária das estufas que se encontrava no escritório da empresa foi alertada por um forte estrondo. Segundo a mulher, o barulho foi ouvido a mais de um quilómetro de distância.



Seguradoras não cobrem

Com um prejuízo de 200 mil euros, a empresa não tem seguro. Serafim Teixeira explicou, ao CM, que não há seguradoras que cubram este tipo de danos.



Temperaturas mínimas vão descer no dia de hoje

O tempo frio e chuvoso vai continuar nos próximos dias. As temperaturas mínimas vão descer hoje, chegando a três graus negativos em Bragança. São esperados aguaceiros, sobretudo no litoral oeste, e neve acima dos 600 metros.