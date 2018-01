Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vento faz "voar" cobertura do estádio de Câmara de Lobos na Madeira

Estrutura ficou danificada devido a rajadas de vento superiores a 100 quilómetros por hora.

11:07

O mau tempo que se tem feito sentir no arquipélago da Madeira está a provocar vários estragos materiais, entre os quais, a danificação da cobertura do estádio de Câmara de Lobos, que devido à intensidade do vento que se fez sentir durante a madrugada de terça-feira, acabou por voar.



O estádio, que tem capacidade para 3000 pessoas sentadas, é uma estrutura relativamente recente, construída no ano de 2009. No local já se encontram as autoridades competentes para tomar conta da ocorrência.



O arquipélago da Madeira encontra-se sob alerta amarelo até às 15h00 desta terça-feira devido a chuva forte, trovoada, e rajadas de vento superiores a 100 quilómetros por hora.