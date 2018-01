Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vento forte condiciona movimentos no porto do Funchal

Alguns navios continuam atracados e outros aguardam ordem para acostar.

11:59

O vento forte que se faz sentir na zona do porto do Funchal está a condicionar a normal operação de atracagem de navios de cruzeiro, informou esta terça-feira a Administração dos Portos da Madeira (APRAM).



Em porto continuam os navios AIDAprima e Marella Dream, que deveriam ter saído esta manhã, mas que as condições de vento não estão a permitir a normal operação.



"O problema são as fortes rajadas de vento que, tudo indica, irão manter-se", refere a APRAM.



À espera de acostar no cais norte está o navio AIDASol que aguarda a saída do Marella Dream.



Já o navio Norwegian Spirit que era um dos navios que estaria hoje na Madeira, "ainda aguardou um pouco mas acabou por optar para seguir para o próximo porto de destino, Málaga", informou.



O arquipélago da Madeira está hoje sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte com rajadas até 100 quilómetros por hora nas terras altas e chuva, segundo o Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA).



De acordo com o Instituto, o arquipélago da Madeira vai estar sob aviso amarelo até às 15h00 de terça-feira devido à previsão de vento forte de nordeste com rajadas até 100 quilómetros por hora.



A Madeira está ainda sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada, até às 15h00 de terça-feira.