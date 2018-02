Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vento motiva cancelamento de voos na Madeira

Mau tempo deixa arquipélago em alerta.

12:12

O forte vento registado hoje na zona do Aeroporto Cristiano Ronaldo, na Madeira, já obrigou ao cancelamento de voos, de acordo com fonte da infraestrutura, tendo já sido registada uma rajada de 113 quilómetros/hora no local.



"Neste momento [10h00] temos quatro voos cancelados devido ao vento que se faz sentir", informou a mesma fonte, referindo-se às aterragens na Madeira.



Três voos da companhia aérea TAP foram cancelados -- um proveniente do Porto (com chegada às 07:55) e dois de Lisboa (09h45 e 11h00).



Foi também cancelado um voo da companhia Easyjet proveniente de Lisboa.



Outro avião oriundo de Genebra divergiu para o Porto.



A única aeronave que conseguiu até àquela hora aterrar na pista da Madeira foi o avião da Aerovip que faz as ligações inter-ilhas na região.



Em relação às partidas, apenas descolou um avião da TAP com destino a Lisboa.



Os dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) relativos à estação no aeroporto referem que às 06:20 se registou uma rajada de 113 quilómetros/hora naquele local.



O IPMA colocou o arquipélago da Madeira sob aviso laranja (o segundo mais grave) devido às previsões de agitação marítima e vento, podendo as ondas atingir os 6,5 metros na costa norte da ilha da Madeira e na ilha do Porto Santo.



As rajadas podem chegar aos 130 quilómetros/hora nas zonas montanhosas, situação que se deverá manter até ao final da noite.



A Porto Santo Line, concessionária do "Lobo Marinho", navio que assegura as ligações entre as ilhas da Madeira e Porto Santo, já tinha cancelado a viagem programada para hoje por considerar que "não estão reunidas as condições de segurança para a embarcação e os passageiros".