Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vento obriga a cancelar voos esta manhã no Aeroporto da Madeira

Dois dos voos cancelados "são os que não conseguiram aterrar" na quarta-feira.

08:13

O aeroporto da Madeira tem já esta quinta-feira de manhã três voos cancelados devido ao mau tempo, todos da TAP, sendo que dois deles "são os que não conseguiram aterrar" na quarta-feira, de acordo com fonte da infraestrutura.



"Já temos canceladas duas partidas, mas são aqueles aviões que ontem [quarta-feira] não conseguiram aterrar devido ao vento e que fazem o 'night stop' no aeroporto", explicou.



Os voos da companhia aérea TAP deveriam sair logo pela manhã para Lisboa e Porto, sendo que a mesma fonte informou que também o voo das 08h40 para o Porto se encontra cancelado, o mesmo acontecendo com a chegada desta aeronave.



A TAP informou que pretende enviar, hoje, dois aviões A330 para escoar os passageiros que ficaram retidos no aeroporto da Madeira devido ao mau tempo, disse fonte da transportadora, caso as condições de tempo assim o permitam.



Para esta quinta-feira estão previstos 32 movimentos no aeroporto, num dia em que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, deixa sob aviso amarelo todo o arquipélago, para o vento e agitação marítima.



O vento é forte, de norte, com rajadas até 90 km/h nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira, ficando este aviso em vigor até hoje às 18h00.



A agitação marítima, com as ondas a poderem subir até aos cinco metros, levou a que a companhia Porto Santo Line alterasse o horário de saída no navio Lobo Marinho para as 10h30.



Dos contactos efetuados pela Lusa, apesar do estado geral do tempo, não há registo de ocorrências.