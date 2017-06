Ventos fortes cancelam nove voos no Aeroporto da Madeira

O que achou desta notícia?







Os ventos fortes que se fazem sentir este domingo na zona do Aeroporto Internacional da Madeira, em Santa Cruz, estão a afetar vários voos, sendo que nove já foram cancelados, sem previsão para que possam partir.Fonte aeroportuária disse à agência Lusa que oito voos provenientes do continente e diversos pontos na Europa, foram desviados para o Porto Santo, para Lisboa e para o Porto."Até ao momento [final da manhã], só aterraram dois aviões, um proveniente do Porto Santo e um de Londres", acrescentou a fonte, vincando que a previsão aponta para que os ventos fortes se mantenham até ao final da tarde.