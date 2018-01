Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vespa-asiática chega perto das cidades

Espécie invasora duplicou população em 2017 e ameaça cada vez mais as zonas urbanas.

Por Bernardo Esteves, Sónia Trigueirão, Ana Palma, Mário Freire e Mónica Ferreira | 00:30

A vespa-asiática tem crescido de forma exponencial e já ameaça zonas urbanas. "Começa a haver um problema de segurança das pessoas, sobretudo crianças, porque a vespa-asiática está a colonizar cada vez mais áreas urbanas, onde se situam grande parte dos ninhos destruídos nos últimos tempos", alerta João Branco, presidente da Quercus, lembrando que "uma pessoa já morreu na Galiza [Espanha] devido a uma picada".



Só na cidade do Porto estavam identificados até ontem 82 ninhos, segundo a plataforma SOS Vespas. Em todo o País, há 3071 ninhos à espera de destruição. No último ano, o número de ninhos encontrados quase duplicou face a 2016, passando de 2537 para 4495, de acordo com dados do Ministério da Agricultura. O ministro Capoulas Santos admite o problema. "A capacidade de reprodução tem sido de facto impressionante", afirmou ontem.



Pombal é um dos concelhos que comprova esta expansão da vespa asiática (ou velutina). As pessoas estão alarmadas com a "vespa assassina". "É dramático ver as colmeias dizimadas", refere José Sousa, morador e apicultor em Verigo. Também Manuel Nunes mostra-se preocupado. "Todas as obreiras que estiverem fecundadas, é um ninho novo que se forma na próxima primavera", alerta. Mas há outras espécies invasoras que estão a preocupar as autoridades. É o caso dos mosquitos transmissores de doenças graves. No caso do vírus do Nilo Ocidental, o culex há muito que é vigiado, no âmbito do Programa Nacional de Vigilância de Vetores do Instituto Ricardo Jorge (já foi detetado em Alcácer do Sal). No caso de doenças como dengue e zika, a presença do ‘aedes albopictus’ foi anunciada pela primeira vez em setembro de 2017, em Penafiel. Um estudante de doutoramento alega que detetou o mesmo mosquito em Albufeira, mas as autoridades de saúde não confirmam. O CM sabe que foram ao local e não identificaram esta espécie.



Garrafas com cerveja e vinho e planta ‘scrophularia’ são armadilhas

A solução para impedir que a vespa-asiática construa ninhos é fazer prevenção logo na primavera, defende o engenheiro zootécnico Miguel Maia. "A prevenção faz-se com armadilhas que podem consistir em garrafas de água, com vinho e cerveja, com buracos. Apanhar uma vespa fundadora é um ninho a menos", explica. A Associação Nativa, que se dedica à gestão de espécies invasoras, utiliza uma planta denominada ‘scrophularia’. "Atrai as vespas que são depois apanhadas manualmente", explica Marco Portocarrero, presidente da Nativa, que presta serviço na deteção e captura a 17 municípios.



Em Penafiel destroem-se sete ninhos por semana

"Em 2017 destruímos em Penafiel 461 ninhos de vespas- -asiáticas. E desde 1 de janeiro já recebemos 33 participações que estão em processo de validação". Estes números são avançados por Paulo Bessa, Comandante Operacional Municipal da Proteção Civil da Câmara Municipal de Penafiel.



É à autarquia que cabe a destruição destes ninhos. A equipa criada para o efeito e liderada por Paulo Bessa faz uma média de três saídas por semana, destruindo entre cinco e sete ninhos. "A ocorrência chega-nos através dos Bombeiros Voluntários, da GNR ou dos presidentes de junta. Depois organizamo-nos e vamos ao local para proceder à sua destruição", explica.



Mas se há situações que se resolvem com um pequeno frasco de inseticida, outras há em que é preciso usar kits para incineração extensíveis até 20 metros, escadas ou plataformas elevatórias (15 metros).



O processo inicia-se com uma ida ao local para classificar a situação. Depois, durante a noite, altura em que as vespas estão recolhidas, procede-se à sua destruição, com recurso a fogo. "Quando há o risco de incêndio pedimos uma equipa dos bombeiros voluntários para estarem de prevenção".



Foi nos meses de outubro e novembro que a destruição dos ninhos de vespas velutinas registou o pico mais elevado. "Tem a ver com o ciclo da vespa e com o cair da folha, que deixa os ninhos mais visíveis", frisa Paulo Bessa.



Desde 2014, só no concelho de Penafiel, foram destruídos 714 ninhos de vespa asiática.