Viagens na TAP mais baratas em Vigo que no Porto

Recorde-se que a ponte aérea entre Lisboa e Porto arrancou no final de março de 2016 para colmatar o fim de ligações diretas do norte para diversas cidades internacionais. A decisão, tomada em janeiro, gerou contestação no Norte.









Nestas viagens, o percurso começa em Vigo, ruma até Lisboa e só depois segue caminho para o destino. Esta alternativa bate quase sempre o preço apresentado quando a viagem se inicia no Porto, segue para Lisboa e depois para a cidade internacional pretendida.

No que diz respeito a viagens de longo curso operadas pela TAP, fica mais barato viajar a partir de Vigo que do Porto.A diferença pode atingir cem euros em classe económica, mas ultrapassar largas centenas de euros em executiva, adianta a imprensa desta terça-feira.Desde que a companhia aérea portuguesa decidiu concentrar a maioria dos voos intercontinentais na capital, reforçando a ponte aérea até ao Porto, as simulações de trajeto mostram que é mais caro optar pela Invicta que pela vizinha cidade galega.