Viagra bate recorde de unidades vendidas

Nunca se comercializaram em Portugal tantos medicamentos contra a disfunção erétil.

Por Bernardo Esteves | 22.12.17

Os portugueses compraram 732 936 embalagens de viagra e outros medicamentos para a disfunção erétil em 2016, segundo revelou o Infarmed, número que constitui um recorde absoluto de vendas. O valor despendido foi de 27,3 milhões de euros, também um máximo de sempre.



"Hoje há uma maior consciencialização. Pessoas que tinham este problema e nada faziam, hoje procuram ajuda do médico, graças às campanhas de sensibilização que houve e ao papel da comunicação social", afirmou ao CM Manuel Mendes Silva, médico urologista, admitindo que o envelhecimento da população possa também ter contribuído para um aumento do problema: "É possível que haja mais pessoas com disfunção erétil, porque a esperança de vida está a aumentar e há eventualmente mais diabéticos e pessoas com doenças hormonais".



Mas há quem tome apenas para melhorar a performance sexual. O recurso a falsificações na internet é recorrente, mas as apreensões destes produtos têm diminuído (ver infografia). Segundo a Associação Portuguesa de Urologia, "a disfunção sexual é a incapacidade persistente em obter e/ou manter uma ereção suficiente para uma relação sexual satisfatória". Estima-se que "cerca de 50% dos portugueses apresentem algum grau de disfunção erétil", refere a associação.



Um comprimido custa cerca de 5 euros

Um comprimido para a disfunção erétil custa cerca de 5 euros, metade do preço praticado até 2014, quando foram introduzidos os genéricos. Este fator contribuiu para o aumento das vendas. O viagra é o mais famoso, mas o mais vendido desde 2007 é o tadalafil (substância ativa do Cialis), com cerca de metade das vendas. No total, os portugueses gastaram 262,1 milhões de euros em remédios para a disfunção erétil desde 2007.