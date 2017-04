Vigilantes dos aeroportos fazem greve parcial entre 13 e 17 de abril

Estes trabalhadores fizeram várias greves em 2016 pelo mesmo motivo.



O sindicato acusa a empresa de vigilância e segurança privada de não aceitar rever os salários, congelados desde 2011, e de desregular os horários de trabalho.Estes trabalhadores fizeram várias greves em 2016 pelo mesmo motivo.

O que achou desta notícia?







40% Muito insatisfeito

40% 20%

20%



40% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







40% Muito insatisfeito

40% 20%

20%



40% Muito satisfeito pub

Os trabalhadores da vigilância e segurança privada que trabalham nos aeroportos portugueses vão cumprir uma greve parcial entre os dias 13 e 17 de abril, nas infraestruturas do Porto, Funchal e Porto Santo, contra o congelamento salarial.De acordo com um comunicado do Sindicato dos Trabalhadores da Aviação Civil (SITAVA), a paralisação será de duas horas diárias, no inicio dos turnos, e no dia 13 decorrerá entre as 11h30 e as 14h00, período para o qual estão marcadas concentrações nos três aeroportos.Estes trabalhadores, designados por assistentes de portos e aeroportos, são funcionários da Securitas, com quem o Sitava tem tentado, em vão, negociar o contrato coletivo de trabalho.