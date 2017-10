Vírus do Nilo Ocidental detetado em Alcácer do Sal. Ministério da Saúde emite alerta

Doença foi detetada num cavalo. Autoridades recomendam cuidados especiais à população.

A Administração Regional de Saúde do Alentejo emitiu esta sexta-feira um aviso sobre a deteção de um caso de infeção por Vírus do Nilo Ocidental no concelho de Alcácer do Sal:





"Na sequência da infeção de vírus do Nilo Ocidental num cavalo no concelho de Alcácer do Sal recomenda-se a população a adoção das seguintes medidas:

Proteção individual contra a picada de mosquitos:





- Aplicar repelentes em adultos e crianças, nos períodos de particularmente, durante o entardecer e o amanhecer. Se utilizar protetor solar juntamente com repelente, deverá aplicar primeiro o protetor solar e depois o repelente;





Meios de proteção física:

- Proteger as crianças em carrinhos de bebé e berços com redes mosquiteiras;

- Uso de redes de proteção nas janelas das casas, de redes mosquiteiras corretamente colocadas;

- Utilizar vestuário adequado para diminuir a exposição corporal à picada dos insetos (camisas de manga comprida, calças e calçado fechado).

Informa-se também, que mantem se estreita articulação da delegação de saúde com os serviços veterinários e médicos do Centro de Saúde na vigilância da doença nos animais e possíveis casos humanos.