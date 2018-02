Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Viseu afirma-se como "destino de investimento" na área da tecnologia

Centro de engenharia da Critical Software irá integrar cerca de 20 engenheiros numa fase inicial.

Por Lusa | 14:16

O presidente da Câmara de Viseu congratulou-se esta quinta-feira por o município se estar a afirmar como "um destino de investimento" na área das tecnologias de informação, depois do anúncio da instalação de um centro da Critical Software.



"Isto resulta muito do trabalho que o município tem vindo a fazer de captação de investimento nestas áreas, de fixação de talento e de uma aposta nas tecnologias de informação ligadas à questão da inteligência urbana, das cidades inteligentes", afirmou Almeida Henriques aos jornalistas, no final da reunião de câmara desta quinta-feira.



Segundo o autarca, o centro de engenharia da Critical Software integrará, numa primeira fase, entre 15 a 20 engenheiros, alguns dos quais estão já a trabalhar na empresa em Coimbra, mas desejam regressar a Viseu, que é a sua terra.



"Mas a perspetiva é que possam ultrapassar os 100/120 engenheiros a contratar para este projeto", frisou.



Almeida Henriques lembrou que a Critical Software se junta a um grupo de outras empresas do mesmo setor que apostaram em Viseu, como a Biz Direct, a IBM, a Altice Labs e a Compta.



Na reunião de Câmara foi aprovada a requalificação do edifício do Solar dos Peixotos, uma obra de de 400 mil euros (mais IVA). O edifício é a sede da Freguesia de Viseu e da Assembleia Municipal.



Foram também aprovadas várias obras para o prolongamento da Avenida António José de Almeida, que deverão estar prontas no prazo de cinco meses, representando um investimento de cerca de um milhão de euros (mais IVA).