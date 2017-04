Visita do Papa obriga a repor fronteiras

Saiba que fronteiras serão controladas durante a visita do Papa a Portugal





O controlo destina-se a evitar a entrada no País de "cidadãos ou grupos cujos comportamentos" possam comprometer a segurança do evento. Francisco chega dia 12, às 16h20, a Monte Real, de onde parte às 15h00 do dia 13.



Com as previsões a apontarem para mais de 600 mil peregrinos no Santuário durante as cerimónias presididas pelo Papa, a 12 e 13 de maio, "o enorme afluxo de pessoas esperado e contexto atual de ameaça" levaram o Governo a recorrer à medida de exceção previsto pelas diretrizes europeias.O controlo destina-se a evitar a entrada no País de "cidadãos ou grupos cujos comportamentos" possam comprometer a segurança do evento. Francisco chega dia 12, às 16h20, a Monte Real, de onde parte às 15h00 do dia 13.

Entre as 00h00 do dia 10 de maio e as 00h00 do dia 14 é reposto o controlo documental de pessoas nas fronteiras devido à visita do Papa Francisco a Fátima, numa missão que será da responsabilidade do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).A resolução do Conselho de Ministros, publicada ontem em Diário da República, estabelece nove "pontos de passagem autorizados na fronteira terrestre".De Valença a Vila Real de Santo António, o SEF repõe este controlo, de forma temporária, "por razões de segurança interna e ordem pública".