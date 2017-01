Visitas de delegados de saúde aos lares desconhecidas

O que achou desta notícia?







A Direção-Geral da Saúde (DGS) recomendou aos delegados de saúde que intensificassem as visitas a lares de idosos, durante o período de contingência da gripe, que teve início em novembro, mas dois meses depois da recomendação não se sabe quantos lares foram visitados e quantos médicos foram para o terreno.Ao CM, a DGS disse ser ainda impossível fazer um balanço. "Os planos de contingência das várias Administrações Regionais de Saúde ainda estão ativados [entre 1 de novembro e 31 de março]. Só após esta data faremos um balanço de todas as iniciativas que foram tomadas neste âmbito", explica a DGS.Também a Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública não tem informação sobre quantos dos 300 profissionais foram destacados. "A visita e fiscalização estão contempladas nas competências dos delegados, independentemente do plano de contingência", explica Ricardo Mexia, presidente da associação. João Ferreira de Almeida, presidente da Associação de Lares, diz aonão ter conhecimento de se terem realizado visitas este ano. Em 2015/2016, "a maioria dos lares não foi visitada" no período da gripe.