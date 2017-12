Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vítima de bullying sem lugar na escola

Uma centena de pessoas manifestaram-se para exigir uma escola para o aluno de 13 anos que está sem aulas há três meses em Coimbra.

Por Paula Gonçalves e Mário Freire | 01:30

Maria Alice, bisavó do aluno de 13 anos que desde o início do ano letivo está sem ir às aulas após uma situação de bullying, em Coimbra, não imaginou que em pleno século XXI tivesse de ir para a rua manifestar-se em defesa de um estabelecimento de ensino para o bisneto.



Ontem, era uma das pessoas que integrava o protesto que reuniu perto de uma centena à porta dos serviços regionais da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGESTE).



"Nunca pensei participar numa manifestação desta natureza no século XXI e por causa do meu bisneto não ter escola. Ele anda a sofrer", lamenta Maria Alice, de 86 anos.



A criança, que sofre de hiperatividade e tem défice de atenção, frequentava a escola Alice Gouveia. Os pais já há dois anos que tentam a transferência após ter sido vítima de bullying. No início do ano letivo, foi matriculado numa escola profissional ao abrigo de um regime de exceção. Chegou a frequentar as aulas, mas a DGESTE inviabilizou a transferência por ter menos de 15 anos. Desde então não voltou à escola. Ontem, após uma reunião na DGESTE, os pais ficaram otimistas. "Disponibilizaram-se para encontrar uma solução imediata e estruturada para que ele vá para uma escola onde seja desejado e possa recuperar deste tempo", refere José Carlos Fonseca, pai.



Pai recorreu a vários organismos do Estado

"Lamento que se tenha chegado a um ponto de tanta exposição pública da própria criança, para haver uma solução", diz José Carlos Fonseca, lembrando que esgotou todas as possibilidades de resolver o problema. Nos três meses em que o filho esteve sem ir às aulas, expôs o caso à Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, secretaria de Estado da Educação, Provedor de Justiça, Tribunal de Família e Menores, Tribunal Administrativo e escreveu à Presidência da República, que lhe respondeu nas duas vezes que foi interpelada: a primeira para o encaminhar para o Ministério da Educação (ME) e na segunda para fazer chegar o caso ao Primeiro-Ministro, que o encaminhou para o ME. "Vivemos numa sociedade de completa redundância: Não somos apenas contribuintes, somos cidadãos de pleno direito à educação", diz José Carlos Fonseca.



Acompanhamento

A transferência de escola foi aconselhada aos pais pelos especialistas de pedopsiquiatria que acompanham o aluno desde que foi vítima de bullying.



Faltas justificadas

As faltas do aluno às aulas têm sido justificadas por atestado médico passado pelos especialistas que o acompanham, que aconselham um acompanhamento pedagógico específico.



Ensino profissional

O aluno frequentou uma escola profissional depois dos técnicos que o acompanham terem considerado que seria a solução adequada. A criança frequentou o curso de cozinha, em Penacova e, segundo o pai, "estava integrado e tinha recuperado o gosto pela escola".



Movimento de apoio surgiu nas redes sociais

"Ajudem-me a ajudar o meu filho". A página foi criada no Facebook, depois do pai do aluno ter denunciado o caso publicamente. A página ganhou centenas de seguidores nas primeiras 24 horas, que mostraram indignação com o relato feito pelo pai do aluno de 13 anos. A manifestação foi marcada pelos seguidores da página, para ontem às 08h30, uma vez que, depois dessa hora, muitos tinham de ir trabalhar. Estiveram cerca de uma centena em silêncio e com cartazes.



Ministério promete acompanhamento

O Ministério da Educação refere que os serviços "comprometem-se a acompanhar a integração do aluno" a par com a direção da escola para onde for transferido.