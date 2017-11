Web Summit trouxe aumento de 56% nas compras registadas em Lisboa

Dados da SIBS mostram que cimeira fez aumentar em 11% os levantamentos no multibanco.

Por Lusa | 11:52

O número de compras e de levantamentos no multibanco em Lisboa na semana em que se realizou a cimeira de tecnologia Web Summit, entre 4 e 9 de novembro, aumentou 56% e 11% face a 2016, respetivamente.



Numa resposta escrita enviada esta sexta-feira à agência Lusa, a SIBS informa que, entre a meia-noite de 04 de novembro e as 20h00 de 09 de novembro registou-se um "aumento de 56% no número de compras e de 11% no número de levantamentos face ao período homólogo" nas redes multibanco e ATM Express por si geridas no distrito de Lisboa.



A SIBS destaca que "os visitantes oriundos de França foram os que efetuaram mais compras e levantamentos", representando 14,3% do total.



Seguiram-se os visitantes do Reino Unido (13,2%), Estados Unidos (8,1%), Alemanha (6,4%) e Espanha (6,3%).



Acresce que, do total de compras com cartões estrangeiros, 45% foram realizadas em restauração e supermercados, equivalentes a 33% e a 11,6 do total, respetivamente.



Os pagamentos no alojamento, transportes e moda representaram 10,2%, 9% e 7,8% do total, por esta ordem.



Segundo a organização da Web Summit, nesta segunda edição do evento em Portugal participaram 59.115 pessoas de 170 países.



O evento decorreu entre 06 de novembro (embora no fim de semana anterior já tenham existido iniciativas) e 09 de novembro na zona do Parque das Nações.



A cimeira tecnológica, de inovação e de empreendedorismo nasceu em 2010 na Irlanda e mudou-se em 2016 para Lisboa por três anos, com possibilidade de mais dois de permanência na capital portuguesa.