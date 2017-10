Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Web Summit condiciona trânsito em quatro freguesias de Lisboa

A cimeira tecnológica decorre na capital portuguesa de 06 a 09 de novembro.

14:30

O trânsito vai estar condicionado em Lisboa até 13 de novembro nas freguesias do Parque das Nações, Santa Maria Maior, Misericórdia e Alcântara devido à realização da cimeira tecnológica Web Summit, anunciou hoje a Câmara Municipal de Lisboa (CML).



A cimeira tecnológica Web Summit decorre em Lisboa de 06 a 09 de novembro.



Numa nota, a autarquia realçou que os condicionamentos já se começaram a fazer sentir desde a passada sexta-feira sobretudo nas principais artérias destas freguesias, prolongando-se até 13 de novembro.



Até esse dia está encerrada a circulação na Avenida do Atlântico e na Alameda dos Oceanos, junto à FIL.



Durante este período a circulação na Rua do Bojador é invertida, exceto entre 05 e 09 de novembro, período em que estará encerrada à circulação no troço entre a Rotunda da Lágrima e a Alameda dos Oceanos, informou a CML.



De 06 a 09 de novembro estará encerrada a circulação em toda a Alameda dos Oceanos e na Avenida do Índico entre a Alameda dos Oceanos e a Avenida Dom João II, onde será garantido o acesso ao parque e a operações de cargas e descargas.



A Rua do Bojador vai estar encerrada à circulação no troço entre a Rotunda da Lágrima e a Alameda dos Oceanos e a Avenida da Boa Esperança estará condicionada à circulação entre a Rotunda dos Vice-Reis e a Torre Vasco da Gama, ficando apenas circulável para viaturas autorizadas.



Neste período, a Avenida do Atlântico estará encerrada à circulação no lado norte, entre as 07h00 e as 22h00 do dia 06 e entre as 07h00 e as 20h00 nos restantes dias.



Ainda entre 06 e 09 de novembro poderão existir condicionamentos noutros locais da cidade, designadamente no Bairro Alto, Rua da Misericórdia, Cais do Sodré e zona envolvente da Lx Factory.



A CML destacou que as alterações à circulação e os respetivos desvios de trânsito serão devidamente coordenados no local por autoridades policiais.



Fundada em 2010 por Paddy Cosgrave e os cofundadores Daire Hickey e David Kelly, a Web Summit é um dos maiores eventos de tecnologia, inovação e empreendedorismo do mundo e evoluiu em menos de seis anos de uma equipa de apenas três pessoas para uma empresa com mais de 150 colaboradores.



A cimeira tecnológica, que nasceu em 2010 na Irlanda, vai manter-se em Lisboa até 2020 e poderá ficar por mais dois anos.