Airbnb lança ferramenta de pagamento faseado

Reservas devem ser feitas com 14 dias de antecedência.

17:03

A Airbnb, plataforma 'online' de reservas de hospedagem, comunicou esta quarta-feira a introdução de uma opção de pagamento faseado, que permite aos utilizadores liquidar o valor da sua reserva em dois pagamentos.



"A Airbnb compreende que pode ser difícil pagar as reservas na totalidade com antecedência, especialmente após os períodos em que as pessoas têm mais despesas, como o Natal e a passagem do ano. Por essa razão, a plataforma introduziu uma nova opção que permite fazer a reserva com antecedência, garantindo o alojamento pretendido, mas sem ter que pagar o montante total da estadia logo nesse momento", explicou Arnau Muñoz, diretor-geral dos serviços de marketing da plataforma.



No entanto, para conseguir usufruir desta opção, os utilizadores deverão fazer um gasto total de 204 euros, equivalente a 250 dólares, e a reserva deverá ser feita, pelo menos, com 14 dias de antecedência da data de chegada.