Airbus assume falha de informações em negócios na área da defesa

Empresa está a ser investigada nos Estados Unidos da América.

09:27

A empresa Airbus reconheceu esta terça-feira que os Estados Unidos da América estão a investigar as atividades do grupo europeu pela falha de informações a que está obrigado pelas regras de negócios.



As investigações sobre "algumas imprecisões" relacionam-se com as atividades da empresa de aeronáutica europeia em negócios nas áreas da defesa e que foram iniciadas após a Airbus ter prestado informações às autoridades dos Estados Unidos.



A Airbus indicou, quando apresentou os resultados referentes aos nove primeiros meses do ano, que as irregularidades estão relacionadas com os procedimentos impostos pelo regulamento dos Estados Unidos sobre o tráfico internacional de armas.



Segundo os depoimentos prestados pela própria Airbus a "falta de compromissos está ligada às falhas de informações sobre os intermediários" nos negócios ligados ao setor da defesa.



De momento, segundo o comunicado da Airbus, é impossível determinar por quanto tempo se vão prolongar as investigações assim como afirma desconhecer os detalhes sobre prováveis indemnizações ou "outras ações governamentais".



"É demasiado cedo para determinar o alcance de qualquer consequência" refere o mesmo comunicado que especifica que as mesmas informações foram prestadas ao Reino Unido e a França.