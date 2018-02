Airbus partilha primeira imagem do A330Neo da TAP

Fabricante europeia revela que primeiro aparelho já está pronto a estrear.

16:34

A Airbus partilhou, esta segunda-feira, uma imagem do primeiro A330neo, que a TAP deverá estrear nos próximos tempos. No Facebook , a fabricante europeia garante que o exemplar acabou de sair do hangar de pintura que que leva um "sticker comemorativo" do lançamento.O aparelho mostrado na imagem começou a ser desenvolvido em 2014, tem capacidade para 287 passageiros e deverá chegar à TAP em junho, garante o Jornal de Negócios.Recorde-se que a companhia aérea portuguesa será a primeira do mundo a usar o Airbus A330-900neo, que é a versão mais recente (e mais económica) deste modelo de aparelho, usado em viagens de longo curso.