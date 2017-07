Al Gore e "Guerra dos Tronos" na Web Summit

Saiba quem já confirmou presença no evento que decorre em Lisboa em novembro.

Por Daniela Espírito Santo | 17:32

A segunda edição da Web Summit por terras portuguesas só acontece em novembro, mas já há nomes sonantes entre a lista de oradores Al Gore, antigo vice-presidente dos EUA e responsável pelo documentário "Uma Verdade Inconveniente", figura entre as celebridades já confirmadas e deverá vir a Lisboa já com a sequela do filme que lhe valeu um Óscar e o Prémio Nobel da Paz.Mais nomes conhecidos do público português podem ser encontrados entre os oradores já confirmados: o rapper Wyclef Jean, a atriz Sophia Bush, o realizador Brett Ratner e o famoso médico e apresentador de TV Dr. Oz também estão nesta lista.A "Guerra dos Tronos" está representada na figura do realizador Jeremy Podeswa e do ator Liam Cunningham, que vão ambos falar durante este evento.O desporto também está representado por figuras como Luís Figo, Garrett McNamara, Andrew Cotton, Colin Jackson, Hope Solo ou Anastasia Ashley.E como na Internet também há celebridades, nomes como Pete Cashmore (Mashable), Alfie Deyes (Pointless Blog), Jake Paul ou Murad e Nataly Osmann prometem levar muitos fãs até à Meo Arena.Pelo caminho, figuras importantes como Durão Barroso, Carlos Moedas, António Horta-Osório ou George Papandreou irão representar a política e Sean Rad (Tinder), Brad Smith (Microsoft), Ze Frank (Buzzfeed) ou David Karp (Tumblr) o mundo da tecnologia e da Internet, na próxima edição do evento de tecnologia que irá tomar de assalto Lisboa entre 6 e 9 de novembro.