Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Altice aposta em novas experiências no desporto com tecnologia portuguesa

Presidente executivo da Altice, Michel Combes, falou no palco Startup University, na Web Summit.

13:35

O presidente executivo da Altice, Michel Combes, afirmou esta terça-feira que o grupo vai apostar em novas experiências na área do desporto com base em tecnologia portuguesa.



Michel Combes, que falava no palco Startup University, na Web Summit, recordou que o grupo comprou os direitos televisivos da 'Champions' para França, no montante de mim milhões de euros.



"Agora é criar novas experiências com base no terminal ou no tipo de interações sociais com o consumidor", acrescentou, adiantando que tal será feito com base na "tecnologia desenvolvida em Portugal".



Disse que o grupo vai avançar no próximo ano com o negócio da banca em França, sendo que a plataforma está no Luxemburgo e conta com uma equipa de 30 pessoas.



A Altice obteve um licença europeia para operar na banca.



Michel Combes afirmou ainda: "Estamos a reinventar a experiência com vídeo", nomeadamente na publicidade.



A Altice comprou a PT/Meo há dois anos.