Aplicação inovadora quer promover comércio local

Appy Fans garante interação das lojas de retalho 'bairristas' com o consumidor.

Por Daniela Santos Jorge e Daniela Espírito Santo | 16:07

O comércio local e o mundo da tecnologia nem sempre parecem estar de mãos dadas. No entanto, há uma aplicação que quer mudar o rumo das pequenas lojas de retalho. O Appy Fans é uma aplicação criada por portugueses e serve para promover as pequenas lojas de bairro. Consiste na criação de comunidades à volta de marcas específicas, avisando os utilizadores sempre que estas disponíveis no comércio local.



Com a aplicação, os consumidores podem comprar os artigos que desejam e receber alertas de promoções ou eventos que se vão realizar na loja que tem os produtos que mais gostam.



"É super inovador e um espaço bom de interação com o utilizador. É uma alavanca das próprias lojas locais", afirma o criador da aplicação, Filipe Romão. "Queremos estar junto das grandes marcas a atrair gente para o comércio local", acrescentou.



À semelhança de centenas de outras startups, encontram-se na Web Summit à procura de clientes e de investidores.



Para além desta novidade, a equipa está também a trabalhar num programa, juntamente com a Câmara Municipal de Lisboa, que se chama 'lojas com história'. O objetivo desta iniciativa é promover as lojas com história da cidade, oferecendo um carimbo por cada cinco euros gastos. Ao fim de quatro carimbos, é oferecida uma entrada no Castelo de São Jorge.