App facilita viagens de portugueses ao estrangeiro

O ministério dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, apresentaram hoje a Aplicação Registo Viajante.

Esta app gratuita é para residentes em Portugal, que vão realizar uma deslocação ao estrangeiro, e para portugueses a residir noutro país.

Ao inscrever-se na app o viajante recebe recomendações de segurança sempre que a situação no país visitado assim o justifique, tem acesso a contactos em caso de crise grave no país onde se encontra e pode ser localizado através do serviço de georreferenciação.

Além disso, a Aplicação Registo Viajante faz um registo da viagem com detalhes de cidades e locais a visitar, tem acesso a informações de última hora, respostas a questões frequentes, ligação rápida ao Gabinete de Emergência Consular em caso de crise e informação atualizada dos países, regiões, cidades ou locais a evitar.





