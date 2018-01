Apple vai substituir baterias dos iPhones mesmo que estejam boas

Marca prometeu substituições para todos os modelos de iPhone 6 para cima.

09:30

Após a polémica que envolvia o desempenho das baterias dos iPhones, a Apple vem dar uma novidade aos clientes: a substituição de todas as baterias, mesmo das que nunca deram problemas.

As substituições dos equipamentos estavam limitadas apenas àqueles que apresentassem 80% da capacidade original de armazenamento de energia. Depois do problema ter sido divulgado, a Apple decidiu substituir todas as baterias dos iPhones 6 e dos modelos a cima.



O valor da troca da bateria será aproximadamente 24 euros.