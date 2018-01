Automóveis vendidos a partir de 31 de março ‘obrigados’ a ligar para o 112 em caso de acidente

Sistema eCall passa a ser obrigatório em veículos novos.

14:05

Todos os automóveis novos, vendidos a partir de 31 de Março, têm de ser equipados com um sistema capaz de realizar chamadas de emergência "112", em caso de acidente. A decisão foi aprovada em 2013 pela União Europeia, que preconizou que todos os veículos em circulação no território da UE viessem a ser equipados com o sistema eCall.

"Um sistema eCall operativo em todo o território da União Europeia representa uma grande evolução ao nível da segurança rodoviária", afirmou António Tajani, um dos comissários europeus na época. "Os cidadão europeus podem ter a certeza de que este sistema vai contribuir para reduzir o número de mortos e feridos nas nossas estradas", acrescentou na altura.



