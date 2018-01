Bateria de iPhone explode em loja e fere oito pessoas

Autoridades suíças estão a investigar incidente.

17:32

Oito pessoas ficaram feridas, esta terça-feira, numa loja da Apple em Zurique, na Suíça, depois da bateria de um iPhone ter explodido.

De acordo com as autoridades locais, um cliente entrou apressadamente na loja, localizada no principal centro comercial de Zurique, perto de uma estação de comboios, com a bateria do seu iPhone a "deitar fumo".

O funcionário da loja tentou remover a bateria e esta explodiu provocando-lhe queimaduras leves nas mãos e ferindo outras sete pessoas. Mais de 50 clientes e funcionários foram ainda retirados do espaço por precaução.

A mesma fonte adianta que os funcionários conseguiram conter as chamas atirando areia de quartzo para o aparelho.

As autoridades suíças estão a agora investigar o caso.