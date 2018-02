Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

BCE recomenda prudência com as 'bitcoin'

Criptomoedas "não são apoiadas por nenhum banco central ou Governo".

Por Lusa | 18:07

O presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, recomendou hoje prudência relativamente às criptomoedas, "porque não são apoiadas por nenhum banco central ou Governo", e afirmou que não compete ao BCE regularizar as 'bitcoin'.



Draghi acrescentou, num vídeo publicado hoje na página eletrónica do BCE, que o 'blockchain' - também designado de protocolo da confiança (inviolável) que permite a transação com moedas virtuais -- "é uma tecnologia inovadora que pode melhorar a eficiência".



"Estamos a estudar se poderemos utilizá-la nos nossos serviços no futuro", disse.



Draghi respondia, numa entrevista em vídeo, a perguntas enviadas por jovens através das redes sociais Twitter e Facebook sobre a recuperação económica e o desemprego dos jovens na Europa, as criptomoedas e a tecnologia 'blockchain', ou a possibilidade de uma nova crise económica mundial.



O presidente do BCE confirmou que "a economia europeia registou vários anos de expansão ininterrupta e o nível de emprego é agora mais alto do que nunca".



"Devemos continuar a melhorar e assegurar que todas as pessoas beneficiem dela", salientou.



"A recente crise foi severa, mas o pior já passou. Os países europeus chegaram à crise com debilidades significativas e não conseguiram reagir adequadamente. Foram feitos progressos muito significativos em muitas áreas, o que nos faz estar mais bem preparados para o futuro", concluiu o presidente do BCE.