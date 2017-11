Caitlyn Jenner partilha a sua experiência enquanto transgénero

"Não há nada como acordar, olhar ao espelho, sair à rua e seres quem és", disse.

Por Daniela Espírito Santo | 15:48

Os palcos não são estranhos para Caitlyn Jenner, que há 40 anos dá palestras sobre sucesso. No entanto, falar para o público enquanto mulher é ainda uma novidade para ela que, durante anos, foi conhecida como o atleta medalhado Bruce Jenner.

"Nessa altura, falava com as pessoas, mas elas não sabiam que, por baixo da minha roupa, estava de soutien", confessa. Para Jenner, a melhor parte da sua transformação é poder falar em público "sem segredos". "É assim que temos de viver", defende.

Agora, aproveita a oportunidade de discursar para chamar a atenção para a sua "comunidade", assegurando que os transgénero são "os menos compreendidos" do mundo LGBT.

"É um problema que não tem fronteiras e que tem a ver com a identidade, com quem tu és", desabafa, dando como exemplo uma pessoa que nasce canhota e tem de aprender a ser destra por pressão da sociedade.

"Lutei muito por isto nos anos 80 porque não queria ser uma velhota a fazer isto, mas descobri que as velhotas são bem fixes", brincou.

"Tenho muito orgulho nos meus filhos"

Famosa por pertencer ao clã Kardashian, Caitlyn não se coibiu de explicar como contou aos filhos o que se passava. "O primeiro com quem falei com o Brandon e ele disse-me que sempre teve muito orgulho em me ter como pai mas que nunca tinha tido tanto orgulho de mim como agora", refere.

"Falei com calma com cada um deles. Tenho muito orgulho dos meus filhos e sabia que ia ultrapassar todos os problemas com a minha família", confessa, adiantando que está a aproveitar esta difícil transformação para ajudar quem vier a seguir.

"O que quero é tornar este problema mais fácil para as próximas gerações", assegura. Até porque "não há nada como acordar, olhar ao espelho, sair à rua e seres quem és".