Câmara do Porto "em conversações" com Amazon

Empresa norte-americana de comércio eletrónico poderá fixar-se na Invicta.

15:47

A Câmara do Porto admitiu esta sexta-feira que "estão a decorrer conversações" com a Amazon no sentido da eventual instalação na cidade de um espaço daquela empresa norte-americana de comércio eletrónico.



"Existem conversações que de facto estão a decorrer entre a Câmara do Porto e a Amazon, mas, neste momento, não manifestamos mais nenhuma reação que não seja essa", respondeu o gabinete de comunicação da autarquia à Lusa.



O Jornal de Negócios noticia na sua edição de esta sexta-feira que a chegada da Amazon a Portugal está para breve, podendo ser oficializada até ao final de março.



Adianta que o Porto "está na lista para ser a 'nova casa' da retalhista 'online', que já desde 2016 dava sinais de ter apetite pelo mercado português".



"Fonte próxima do processo confirmou que a tecnológica está em conversações com o município do Porto, tendo em vista a sua localização na zona da Boavista", acrescenta o diário.