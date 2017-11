Projeto foi apresentado na Web Summit, em Lisboa.

12:26

Os "carros voadores" da Uber serão realidade em 2020. A confirmação foi feita esta quarta-feira no palco principal do Web Summit pelo próprio Jeff Holden, CPO (director de produto) da marca com sede em Sillicon Valley, que também falou de como este projecto vai mudar o futuro da mobilidade e das empresas que vão ajudar a Uber a tornar este sonho realidade.