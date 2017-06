Serviço Nacional de Saúde desliga email e Net para evitar ciberataque

O serviço de emails do Serviço Nacional de Saúde foi desligado esta terça-feira para prevenir um possível ciberataque. Trata-se de uma medida preventiva, para evitar o ataque informático que está a afetar milhares de sistemas um pouco por todo o planeta, esta terça-feira.



No entanto, o SNS garante que a medida não afetará os utentes.



Henrique Martins, presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), garantiu ao CM que "não há necessidade de cancelar consultas e cirurgias" e que está "sem registo de problemas" nos serviços de saúde e farmácia. Nenhum problema foi detetado mas, tendo em conta a natureza delicada da informação constante no sistema que serve o SNS, foi tomada a decisão preventiva de desligar a rede durante umas horas.









Já o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) informou esta terça-feira estar "atento" a um eventual ataque informático, depois do ciberataque que começou na Ucrânia e assumiu larga escala, adiantando que até às 17h00 não havia qualquer incidente registado em Portugal.



Um ataque informático que hoje teve início, numa primeira fase, em bancos e empresas na Ucrânia e na Rússia, propagou-se pela Europa Ocidental, tendo também afetado o laboratório farmacêutico norte-americano Merck.



Em comunicado, o CNCS adiantou que por volta das 15h00 "tomou conhecimento, através de fontes abertas, de que estaria a ocorrer um ataque informático na Ucrânia e de larga escala", salientando que na rede europeia de CSIRT - Computer Security Incident Response Team [grupo técnico responsável por resolver incidentes relacionados com segurança nos sistemas de informação] "não foi ainda distribuída informação fiável sobre o que está a ocorrer".



No entanto, "o CNCS alertou, de imediato, a rede nacional de CSIRT, informando-a de que estaria a ocorrer um problema na Ucrânia e que se deveriam preparar e manter vigilância reforçada para a eventualidade do ataque atingir as redes nacionais".



Garantiu que "até às 17h00 não são do conhecimento CNCS qualquer tipo de impactos".



O Centro Nacional de Cibersegurança "vai manter-se atento a este problema e continuará a divulgar a informação que considere relevante", concluiu.



No entretanto, os médicos terão de passar receitas em papel e as prescrições também vão continuar a funcionar, bem como a rede intranet que liga os principais serviços de saúde em Portugal.

