Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cimeira da 'net' esgota hóteis e deixa 300 milhões de euros

Hotelaria e restauração são dos setores mais beneficiados pelo evento que traz a Lisboa milhares de pessoas.

Por Daniela Espírito Santo e Diana Ramos | 01:30

A maior conferência de tecnologia toma conta da cidade de Lisboa, pela segunda vez, até à próxima quinta-feira. A feira de startups e empreendedores é também um impulso para a economia do País, com os hotéis da capital quase esgotados e os quartos com valores acima dos 100 euros.



Uma pesquisa no Booking, plataforma de pesquisa de alojamento, dava ontem conta de que 98% dos hotéis tinham reservas completas para os próximos quatro dias. Na plataforma AirBnB, com ofertas ao nível do alojamento local, ainda havia quartos a preços acessíveis, mas só restavam 14% de anúncios para estadia até quinta-feira. Nos hotéis de três estrelas, os preços praticados ficam pelos 110 e 120 euros/noite, mas havia ofertas nas zonas nobres de Lisboa, onde o valor pedido por quatro noites se situava entre os 1200 euros e 1500 euros.



O Governo estima que o evento injete na economia 300 milhões de euros. O evento está completamente esgotado, tem 59 mil participantes, mas incluindo ‘staff’, imprensa e investidores, passaram ontem pelo Altice Arena mais de 80 mil pessoas. Haverá mais de 1200 oradores e estão representados 170 países.



Algumas respostas criativas de alojamento surgiram em paralelo com a Web Summit. É o caso de um espaço para mulheres que Virgínia Coutinho, empreendedora na área da tecnologia, resolveu disponibilizar.



Situado no Bairro Alto, o alojamento é composto por dois apartamentos no mesmo edifício que vão albergar mulheres que vão participar nas conferências. "Há muita gente a vir para o evento sozinha e é mais difícil integrarem-se num grupo.



A ideia era ter uma casa para acolher várias pessoas, com jantares, pequenos-almoços e caminhadas que promovessem o relacionamento. Vamos todas juntas para o evento", conta.



Convívio pela noite dentro

A exemplo do ano passado, depois das conferências muitos seguirão para as zonas do Bairro Alto, Cais do Sodré e Lx Factory, onde a troca de ideias sobre negócios se estenderá noite dentro. Para quem gosta de música, amanhã haverá o Un/signed, um palco de uma só noite para bandas sem editora, em parceria com a startup Tradiio.



Hawking foi estrela virtual

O cientista Stephen Hawking apareceu em direto nas telas gigantes do Web Summit, otimista sobre o uso que se dará à inteligência artificial (IA), mas lançou sérios avisos. "Só necessitamos de estar cientes dos perigos, identificá-los e empregar a melhor prática e gestão e preparar as consequências da IA."



Encontro de ‘geeks’ apenas no feminino

O Web Summit volta a dar destaque ao sexo feminino na edição deste ano. Além dos preços reduzidos, as mulheres têm ainda direito a um ‘lounge’ só para elas, com iniciativas para incentivar o empreendedorismo. Em palco haverá muitas oradoras, onde se destacam nomes como o de Margrethe Vestager, comissária europeia da Concorrência. E se tal não chegar, as Women in Tech tratam do resto cá fora: há eventos paralelos, como aulas de yoga, ‘brunch’ e caminhadas. Um dos mais sonantes será o encontro das Geek Girls Portugal, que acontece amanhã com o apoio da Microsoft.



Novos vistos para empreendedores

Governo apresenta hoje o Startup Visa, um visto de residência para quem queira desenvolver, instalar ou deslocar uma startup para o País. O visto pode ser obtido já a partir de 1 de janeiro de 2018.