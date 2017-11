Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Comerciantes aumentam vendas na Gare do Oriente devido ao Web Summit

Conferência de tecnologia potencia negócios locais da zona do Parque das Nações.

11:06

Os comerciantes da Gare do Oriente acreditam que vão aumentar o número de vendas até quinta-feira devido à conferência de tecnologia Web Summit e admitem que esse aumento já começou esta manhã.



Segundo o vendedor de doces Ismael Araújo, na Gare do Oriente, esta terça-feira é um "bom dia para o negócio", porque há "mais saída e mais frequência nas vendas".



O taxista Luís Gomes, com 54 anos de idade, que estava estacionado na estação do Oriente, enquanto aguardava pelo próximo cliente, disse aguardar um dia com "mais trabalho", porque havia muitas pessoas na zona, devido à cimeira no Parque das Nações.



A vendedora de vestuário Teresa Mathenge, com 30 anos de idade, estava a abrir o seu comércio temporário na estação do Oriente quando admitiu que as expectativas para hoje são bastante boas, porque acredita que vai aumentar consideravelmente o número de vendas.



Já o comerciante de sumos Bruno Marques, com 20 anos de idade, estava bastante desconsolado, afirmando que "as pessoas passam a correr e nem reparam no estabelecimento", reforçando que não tem grandes expectativas para os dias da conferência de tecnologia.



O café, situado na saída do metro na Estação do Oriente, estava cheio, com filas a ultrapassarem as dez pessoas.



Na estação de metro do Oriente todas as máquinas para a compra dos passes que permitem uma, ou mais, viagens tinham pequenas filas, com apenas duas ou três pessoas cada.



Esta manhã, no local, encontravam-se mais agentes de segurança, nomeadamente vários polícias de intervenção, do que na segunda-feira, dia de abertura da cimeira, e observavam-se quatro viaturas da Polícia de Segurança Pública (PSP).



A Web Summit decorre até quinta-feira, no Altice Arena (antigo Meo Arena) e na Feira Internacional de Lisboa (FIL), em Lisboa.



Segundo a organização, nesta segunda edição do evento em Portugal, participam 59.115 pessoas de 170 países, entre os quais mais de 1.200 oradores, duas mil 'startups', 1.400 investidores e 2.500 jornalistas.



A cimeira tecnológica, de inovação e de empreendedorismo nasceu em 2010 na Irlanda e mudou-se em 2016 para Lisboa por três anos, com possibilidade de mais dois de permanência na capital portuguesa.