A companhia aérea portuguesa TAP acrescentou um novo A330-300 à sua frota, mas decidiu dar-lhe uma roupagem original e a piscar o olho ao passado. O novo aparelho surgiu nos céus de Portugal esta segunda-feira com uma pintura 'retro', inspirada no passado da empresa nos anos 70.



O novo avião foi batizado com o nome "Portugal".



Segundo a companhia, esta "roupa muito especial" representa "o orgulho no caminho" já percorrido pela TAP "em 72 anos de história".





O resultado foi visto pelos céus de Lisboa e Porto esta segunda-feira, com o aparelho a realizar dois voos baixos pela manhã para que os entusiastas da aviação pudessem captar o momento. Nas redes sociais, e sob a hashtag #tapretroproject, os internautas foram partilhando a sua experiência.













